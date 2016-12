Caporalato, 9 arresti nel Catanese

09:24 - Eseguiti 9 arresti nel Catanese per associazione per delinquere e sfruttamento, secondo le forme del cosiddetto "capolarato", di braccianti romeni. Le vittime sarebbero state costrette al lavoro nei campi a ritmi massacranti e poste dinanzi all'alternativa di accettare le gravose condizioni oppure non lavorare più, perdendo così anche gli esigui guadagni ottenuti.

Caporalato, romeni in schiavitù a Catania di Massimiliano Di Dio

La manodopera per i campi era già ingaggiata in Romania. Era poi ospitata in container tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie e sotto-pagata ed in assenza delle garanzie minime di tutela. Le vittime erano costrette ad uno stato di sudditanza psicologica e poste dinanzi all'alternativa di accettare le gravose condizioni oppure non lavorare più.