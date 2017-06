Capaci 25 anni dopo: parla l'autista di Falcone sopravvissuto all'attentato

23 maggio 2017 18:38 Capaci 25 anni dopo: parla lʼautista di Falcone sopravvissuto allʼattentato Ai microfoni di Tgcom24 le rivelazioni di Giuseppe Costanza: "La verità che è stata ricostruita non è sufficiente. Con Falcone vivo avremmo forse sconfitto la vera Mafia, non quella di chi spara"

Alle ore 17, 56 minuti e 32 secondi di sabato 23 maggio 1992 un cratere si apre sull'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi con Palermo. All'altezza dello svincolo di Capaci, 572 chili di esplosivo vengono attivati a distanza e spazzano via le tre auto su cui viaggiano il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta. Muoiono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Sopravvivono all'attentato gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. Tgcom24 ha intervistato quest'ultimo, rimasto a lungo lontano dai riflettori, in occasione del venticinquesimo anniversario della strage e dell'uscita del volume "Stato di abbandono" (Minerva Edizioni, con Riccardo Tessarini).

Quel pomeriggio Giuseppe Costanza è a bordo della stessa auto su cui viaggia il giudice, ma non al posto del conducente. Falcone quel giorno ha voglia di guidare e si è messo al volante, con la moglie seduta al suo fianco. Una deroga al protocollo che avviene spesso, una deroga che costa la vita al nemico numero uno della Mafia e che al contrario salva quella dell'autista giudiziario.



Venticinque anni dopo Costanza mette insieme i ricordi di quel periodo e le sue valutazioni personali: "Da quando Falcone abitava a Roma si sentiva tranquillo, camminava anche senza la scorta. Io stesso gli avevo fatto preparare un'auto per la Capitale, per potersi muoversi liberamente. Anche altri magistrati facevano come lui, credo senza autorizzazione visto che dopo l'attentato di Capaci nessuno di loro ha più guidato personalmente l'auto. Quando Falcone non andava in giro da solo, guidavo io, e lui si sedeva davanti. Questo perché il clima era tranquillo, non c'era la tensione di quando viveva a Palermo".

Perché allora colpire Falcone durante una breve trasferta a Palermo e perché farlo in maniera così vistosa, quando si trova insieme agli uomini della scorta?

"Quella mattina mi telefonò alle 7 di mattina per dirmi del suo arrivo. La scorta che rimase vittima veniva raggruppata al momento, non era dedicata, dall'84 al 91 a seguirlo costantemente siamo stati in pochi. Di solito aveva una scorta organizzata al momento con gli uomini disponibili. Ne è prova il fatto che sulla macchina sulla quale viaggiava lui non voleva forze dell'ordine: sulla sua auto non è mai salito un poliziotto. La settimana prima dell'attentato, venendo a Palermo,mi aveva fatto una comunicazione importantissima. Mi disse: "È fatta, sarò il procuratore nazionale anti mafia". E mi invitava a prendere il brevetto di pilota perché avremmo dovuto muoverci con un piccolo elicottero, un Mosquito. A qualcuno però, questo scenario fece paura, Falcone con la nuova carica che stava per ricoprire era pericoloso. Dopo il fallito attentato all'Addaura (il 21 giugno 1989, ndr) stava collaborando con dei magistrati elvetici e stava facendo indagini su diversi conti cifrati in Svizzera. Ritengo che l'attentato di Capaci sia stato un depistaggio per colpire l'uomo e addossare la colpa alla cosiddetta Mafia. Il problema è allora un altro: capire di quale Mafia stiamo parlando... Hanno addossato la colpa alla delinquenza locale, hanno preso la manovalanza, ma la mente credo che si debba ancora scoprire".



Perché allora uccidere poco dopo anche Paolo Borsellino?

"È stato fatto saltare in aria per lo stesso motivo: perché stava subentrando a Falcone. Troppi fatti collimano e vanno in questa direzione. Venne a trovarmi in ospedale e mi disse che stava seguendo le stesse indagini di Falcone e che a quel punto sarebbe stato lui il procuratore nazionale anti mafia. Questa è stata la sua condanna".

"Conobbi Falcone nel 1984 quando facevo ancora il parrucchiere. All'epoca non sapevo chi fosse. In quel periodo l'aria a Palermo era irrespirabile, gli omicidi continui e tutti di persone eccellenti: dal giudice Chinnici (che aveva inventato il Pool antimafia e che conoscevo perché veniva a fare la barba nel mio negozio), al commissario Ninni Cassarà, passando per il magistrato Gaetano Costa. Quanti morti ho visto a Palermo... Nel 1984 venni chiamato dal dottor Falcone: mi fece alcune domande personali, ma di fatto aveva già tutte le riposte, aveva fatto controlli sulla mia storia. Mi chiese di fargli da autista. E per otto anni feci da suo autista e referente a Palermo: gli organizzavo gli spostamenti e comunicavo con la sua scorta".



Qual è il suo ricordo del Falcone uomo?

"Con noi era una persona normale, quando rivestiva la sua carica era inavvicinabile. Non permetteva a chicchesia di chiedergli una cortesia perché cortesie e favori non ne faceva. Dimentichiamoci che Falcone possa aver fatto qualche favore, era refrattario. Se qualcuno si permetteva di chiedergli un favore, cambiava ufficio, cambiava strada, troncava il discorso. Mi diceva sempre che chiedere favori è controproducente perché prima o poi c'è da ricambiarli, si è in debito quindi non ne chiedeva e non ne faceva. La Mafia non è solo quella che spara, ma è quella che ti fa i favori e poi ti ricatta per riaverli indietro. Il fatto che dopo 25 anni da Capaci non si sia costituito di nuovo il pool antimafia è molto grave. Si dice che le idee di Falcone camminano sulle nostre gambe, ma non è così: sono rimaste solo parole".



Dopo il 23 maggio 1992 si è detto più volte che lei è sopravvissuto per miracolo, per una serie fortuita di coincidenze, perché il dottor Falcone aveva voluto guidare e andare davanti con la moglie. Si è sentito in colpa per essere sopravvissuto?

"Mi hanno fatto sentire in colpa. Sono vivo sicuramente perché guidava lui, ma se avessi guidato io sarebbero morte altre quattro persone. Oltre me sono sopravvissuti altri tre agenti che stavano dietro la mia macchina. Lui guidava come un cittadino comune, noi autisti professionisti, invece, guidiamo tallonandoci parallelamente e così facendo, avremmo occupato tutte e tre le corsie della strada. In quel caso tutte e tre le auto sarebbedro finite contemporanemente sul punto dell'esplosione. L'attentato era fatto per Falcone, ma tecnicamente gli esecutori hanno sbagliato perché non pensavano che alla guida ci fosse lui stesso".