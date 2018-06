Caos migranti, la Farnesina convoca lʼambasciatore francese | Salvini: "L'Ue parli ora o taccia per sempre"

"Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del governo francese che spero diano scuse". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, riferendo in Senato sul caso della nave Aquarius. "Macron passi dalle parole ai fatti e domani mattina accolga i 9mila migranti che si era impegnato ad accogliere".