Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea 1 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 2 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 3 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 4 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 5 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 6 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 7 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 8 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 9 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 10 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 11 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 12 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. 13 di 13 LaPresse LaPresse Giornata migranti, Alfano: tragedia italiana oggi è europea "Tre anni fa era solo una tragedia italiana oggi è una giornata europea". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul molo del porto di Lampedusa, poco prima di salire su una motovedetta per partecipare alla cerimonia in ricordo della vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che costa' la vita a 368 migranti. leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo alcuni giorni di maltempo, le favorevoli condizioni meteorologiche hanno determinato un intenso "traffico" di barconi e barchini, carichi di migranti, nel Canale di Sicilia con numerose richieste di soccorso. Tutti gli interventi sono coordinati dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera: vi hanno partecipato navi della stessa Guardia Costiera, della Marina Militare italiana, e di organizzazioni non governative.



Oggi la Giornata dei migranti: marcia a Lampedusa in ricordo vittime - Un migliaio di persone hanno partecipato alla marcia verso la Porta dell'Europa a Lampedusa per ricordare il terzo anniversario del naufragio del 3 ottobre 2013 che costò la vita a 368 migranti. Alla manifestazione, oltre ad alcuni superstiti della tragedia, sono presenti più di 200 ragazzi che nei giorni scorsi hanno preso parte a workshop tematici nell'ambito del progetto "L'Europa inizia a Lampedusa", un progetto biennale promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Comitato 3 Ottobre.



Alfano: Prima li salviamo e poi vediamo chi sono - "Noi non sappiamo se sono profughi o no quando li salviamo. Prima li salviamo, solo dopo vediamo se hanno diritto all'asilo o se bisogna mandarli indietro". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Angelino Alfano, a bordo di una imbarcazione partecipando alla cerimonia in commemorazione delle 366 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013.



Salvati 720 migranti a largo della Libia - Sono 720 i migranti salvati a bordo di un barcone a largo della Libia dalla nave Aquarius di Sos Mediterranee: lo sbarco è previsto mercoledì mattina al porto di Vibo Valentia. I migranti erano tutti a bordo di un solo barcone e sono stati soccorsi a Nord Ovest di Tripoli, dalla Aquarius, la nave di Sos Mediterranee, la ong italo-franco-tedesca che opera in partenariato con Msf. Si tratta di 529 uomini e 191 donne (di cui 118 viaggiano da sole e 10 sono incinte). E 198 sono i minorenni, 178 i non accompagnati, 9 sono bambini sotto i 5 anni. I migranti provengono in larghissima parte (683) dall`Eritrea, ma anche dalla Somalia, Etiopia, Chad, Palestina, Egitto, Nord e Sud Sudan.