Cameraman siciliano morto in Spagna, nuovo interrogatorio per la moglie

Il caso è stato archiviato dai magistrati spagnoli come suicidio. Ma i pm italiani non ne sono così convinti . Sono così tornati a indagare sulla morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano di 37 anni, trovato impiccato a Madrid il 30 maggio 2013, in una libreria. La moglie, la conduttrice tv spagnola Raquel Sanchez Silva, sarà interrogata di nuovo dai magistrati siciliani, mentre i genitori di lui affermano: "Lei non è stata sincera".

La madre del cameraman, Santina D'Alessandro, al Gr1 dice: "Raquel è la persona più vicina a Mario ed è quella che durante il primo interrogatorio ha mentito su diversi passaggi relativi alla vita di Mario e sul suo computer, ne siamo convinti dopo le nostre indagini".



Insomma, la famiglia del cameraman palermitano vuole che la moglie sia sentita di nuovo dal pool degli italiani. Proprio la cancellazione di parte del contenuto del computer di Mario Biondo fu al centro del primo interrogatorio a cui la donna fu sottoposta.



La famiglia Biondo è convinta che tra moglie e marito sia successo qualcosa la sera in cui Mario morì: "Avevano litigato, se sono convinta - dice ancora la madre -. Dai tabulati che abbiamo avuto dai carabinieri risulta che dalle 9,30 all'una meno dieci ci sono esclusivamente chiamate di Mario verso Raquel e di Rachel verso Mario". La donna si augura dunque che, dopo questi nuovi interrogatori, ci siano finalmente degli indagati per la morte del figlio.



Diverse le incongruenze che i legali e i periti della famiglia hanno rilevato. "Due medici legali hanno confermato l'ipotesi dell'omicidio, ci sono delle evidenze che non si possono trascurare", spiega ancora la signora d'Alessandro. E l'avvocato Carmelita Morreale aggiunge: "Molti organi che si diceva fossero stati esaminati dal medico legale spagnolo, in Italia dopo la riesumazione sono risultati intonsi. Altro elemento essenziale è stato il ritrovamento di una macchia scura sull'emisfero sinistro del cranio di Mario, che fa pensare a un colpo in testa".