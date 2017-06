Caltanissetta, studenti in aula a luglio per recuperare le ore perse nell'anno

L'ordinanza è stata emessa d'intesa con il consiglio d'istituto e col consiglio dei docenti, su ricorso di due professori che hanno ottenuto l'arrivo degli ispettori scolastici. Da dicembre a febbraio, ai ragazzi era stato concesso, su delibera del consiglio d'istituto, di ridurre non di 10 minuti (come previsto da circolare ministeriale in caso di forza maggiore) ma di 20 minuti ogni ora di lezione. Da un calcolo approssimativo, i docenti dovrebbero restituire 500 euro ciascuno per aver lavorato di meno, mentre i ragazzi dovrebbero tornare a scuola per colmare un ammanco di 60 ore. A rischio è ora l'esito dello scrutinio per gli studenti promossi e ammessi agli esami di maturità (ancora in corso).



Intanto, centinaia di famiglie si chiedono: che fare? Molti si accingono a partire per le vacanze, altre lo hanno già fatto. Resta l'incognita sugli effetti di questa ordinanza del preside che scaturisce da un ricorso presentato da due professori di matematica dello stesso istituto, Gaetano Giarracca e Vincenzo Traina, i quali hanno chiesto l'annullamento della immediata esecutività (a loro avviso mai votata) data a una delibera del consiglio d'istituto, nella quale si prevedeva la riduzione di 20 minuti per ogni ora di lezione, contrastata dal consiglio dei docenti.



Dai vertici scolastici regionali sono stati inviati degli ispettori che - secondo Traina - avrebbero cercato di "accertare anche eventuali danni erariali per la scuola, legati alla gestione dell'impianto di riscaldamento". Per lo stesso Traina, Rsu della Cgil, "il preside ha sbagliato allora a ridurre di 20 minuti l'ora di lezione e sta sbagliando ora con l'ordine di servizio ai docenti senza che sia stato deliberato dagli insegnanti l'apposito piano di recupero-ore, e dunque in violazione del contratto nazionale di lavoro della categoria".