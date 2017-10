Caltanissetta,sfregiarono e terrorizzarono minore: 4 bulli arrestati

Quattro ragazzi, con età compresa tra 18 e 20 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a San Cataldo (Cl) per aver rapito, picchiato e terrorizzato un minorenne dopo un banale litigio. Sono tutti accusati di sequestro di persona aggravato e lesioni personali gravissime in concorso. A gennaio la vittima tornò a casa malconcia e con uno sfregio permanente sul viso e venne accompagnato in ospedale dai genitori che poi denunciarono l'episodio.