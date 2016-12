Caltanissetta, neo-sposo si apparta con la testimone: il suocero lo scopre e finisce in rissa

Si era allontanato durante il party di nozze per appartarsi con la testimone, pensando di non essere visto. E invece, il neo-sposo è stato sorpreso in atteggiamenti intimi dal suocero: inevitabile la rissa, con tanto di intervento dei carabinieri. E' successo a Marianopoli (Caltanissetta), alla festa per il matrimonio - appena celebrato - di due giovani poco più che maggiorenni.