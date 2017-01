Bufera di neve nel Palermitano, famiglie bloccate a Piano Battaglia

A Milano è prevista un nuova allerta ghiaccio - La Protezione civile ha lanciato in via precauzionale una moderata allerta ghiaccio dalle 4 alle 9 di lunedì mattina visto che, pur in presenza di una bassa percentuale di umidità nell'aria, si prevede che le temperature in città scenderanno fino a 5 gradi sotto zero. Lo rende noto Palazzo Marino. "Per prevenire disagi ed eventuali incidenti - dichiara l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza - si invita la popolazione a spargere sale sui marciapiedi di fronte a condomini e altre proprietà private". L'amministrazione ha predisposto l'impiego di uomini e mezzi Amsa, fino ad oltre 210 operatori e 107 veicoli spargisale.



Scuole chiuse nelle Marche - Scuole chiuse lunedì a Camerino (Macerata), Ripatransone e Offida (Ascoli Piceno) a causa dell'ondata di neve e gelo che si è abbattuta sull'entroterra delle Marche. In alcuni Comuni terremotati colpiti dal maltempo, come Visso, le scuole sono chiuse a causa del terremoto e gli alunni sono sfollati sulla costa con le famiglie. Istituti chiusi anche a anche a Valfornace, Loro Piceno, Gualdo, Penna San Giovanni, Monte San Martino, Ripe San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, mentre la chiusura durerà fino a martedì a San Ginesio e Sarnano. Tutti i Comuni sono in provincia di Macerata. Nel Fermano, niente lezioni lunedì e martedì a Falerone, Servigliano e Montappone, mentre le scuole sono chiuse solo lunedì ad Amandola, Santa Vittoria e Montegiorgio.



Anas: "Tempesta di neve al Centro-sud: A2 impraticabile" - A causa di una tempesta di neve che si è abbattuta tra Campania e Basilicata è impraticabile la A2 "Autostrada del Mediterraneo". Nel tratto tra Sicignano degli Alburni e Sibari, il transito è consentito solo ai veicoli leggeri muniti di catene a bordo o di gomme antisdrucciolevoli, è in vigore infatti un codice giallo.



Allerta della Protezione civile in Sardegna - La Protezione civile della Sardegna ha diramato l'avviso di condizioni meteo avverse per gelo e nevicate, estendendo il precedente avviso del 13 gennaio, a partire dalle ore 10 di lunedì, e sino alle ore 10 del 18 gennaio 2017. Dalla notte tra il 16 e 17 gennaio le nevicate si intensificheranno nuovamente con l'estensione del fenomeno anche a bassa quota.