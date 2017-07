Bruciano le colline intorno a Taormina, caos sulla A18: le auto invertono la marcia

Momenti di paura nella zona di Taormina , nel Messinese , dove ci sono diversi focolai d'incendio . Il fumo, che ha invaso l'autostrada A18 per le fiamme alte sulle colline, ha creato panico tra gli automobilisti che hanno invertito la marcia. Per allontanarsi dai roghi e dalla nube nera spinta dal forte vento, le auto hanno fatto una improvvisa inversione in maniera autonoma, procedendo nel senso opposto.

Molti automobilisti hanno chiamato con i telefonini la polizia stradale che non appena è giunta nella zona ha chiuso il tratto di autostrada tra Giardini Naxos e Roccalumera e ha gestito la circolazione, fino alla riapertura anche se si procede a rilento. La polizia comunica che la situazione è in continua evoluzione e che la circolazione è resa difficile dalle nubi di fumo che hanno invaso la carreggiata. Vigili del fuoco e personale della Protezione civile stanno cercando di spegnere i roghi e dare assistenza alla popolazione. Anche nella zona tirrenica nei pressi di Tindari il fumo è arrivato in autostrada sulla A20 Messina Palermo, dove la circolazione è stata interrotta per mezz'ora.



Capannoni e case minacciate dalle fiamme nel Catanese - Diversi incendi stanno minacciando abitazioni e capannoni nei Comuni di Palagonia, Grammichele e Caltagirone (Catania). Nei giorni scorsi i roghi avevano interessato il Messinese e il Ragusano, mentre ora l'emergenza sembra essersi spostata nell'area di Catania anche a causa del forte vento.



Roghi anche nel quadrante sud di Roma - Un vasto incendio è inoltre divampato a ridosso della pineta di Castel Fusano, nel quadrante sud di Roma, vicino ai binari ferroviari.