Botte e insulti ad alunni, sospese tre insegnanti nel Messinese

Indagini partite dalle denunce dei genitori - Le indagini sono partite dopo la denuncia di alcuni genitori, preoccupati per quanto i figli, per lo più intorno ai sette anni, raccontavano al ritorno da scuola. Secondo quanto riferito dagli alunni le insegnanti li insultavano e li schiaffeggiavano. Un bambino sarebbe stato colpito in modo così forte da procurarsi un bernoccolo in fronte. Un altro ha raccontato di essere stato preso a schiaffi perché aveva detto di voler cambiare maestra.



Le minacce delle maestre: "Non raccontate a casa quello che succede a scuola" - I poliziotti hanno quindi installato delle telecamere con le quali hanno acquisito delle immagini dove si vede la maestra di 57 anni mentre picchiava e insulta gli alunni. L'insegnante inoltre minacciava gli alunni "di non riferire a casa quello che accade in classe".



Le altre due insegnanti dalle immagini registrate appaiono spesso, imperturbabili "con impassibile ed ingiustificata indifferenza, senza alcuna disapprovazione ai sistematici abusi e alle violenze fisiche e verbali". Entrambe, più volte interrogate su quanto accaduto, hanno negato perfino ciò che si vedeva nelle immagini.