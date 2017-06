Boss Graviano: "Le stragi del '93 non furono di Cosa Nostra"

"Nel '93 ci sono state altre stragi, ma non era la mafia". Così, non sapendo di essere intercettato, il boss Giuseppe Graviano raccontava a un compagno di cella quella che ora si sospetta essere stata la trattativa Stato-Mafia, e che per i pm è dimostrata proprio dal suo discorso. Graviano spiegava infatti che "allora il governo ha deciso di allentare il 41 bis", e poi "hanno levato pure i 450", cioè la revoca del carcere duro per 450 mafiosi.