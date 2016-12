Blocco vaccini, morte sospetta a Lecce Sequestri dei Nas in Molise e in Sicilia

15:07 - I Nas hanno eseguito in Sicilia e Molise il sequestro di materiale e documenti nell'ambito delle indagini scattate dopo il blocco di due lotti di vaccini della Novartis per alcune morti sospette fra anziani. Le vittime sono una 87enne e un 68enne di Siracusa e una 79enne di Termoli (Campobasso), vaccinati con il Fluad: l'Agenzia italiana del farmaco ne ha disposto il blocco per i lotti 142701 e 143301. Verifiche anche sulla morte di un'anziana a Lecce.

Una morte sospetta a Lecce - L'Istituto epidemiologico della Regione Puglia ha informato l'Aifa di una morte sospetta a Lecce. Sono stati dunque avviati accertamenti sul decesso di una 84enne, affetta dal morbo di Parkinson e diabetica, morta in Salento tre giorni dopo la somministrazione del vaccino antinfluenzale Fluad. E' stato il medico curante a segnalare alle autorità competenti il possibile nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il decesso.



La Procura di Siena indaga - La Procura di Siena ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del vaccino antinfluenzale Fluad; non ci sarebbero però ancora iscritti nel registro degli indagati.



Aifa: "Attendere l'esito delle analisi" - L'Aifa sottolinea come sia stata rilevata "una concomitanza temporale" tra la somministrazione del vaccino Fluad ed i decessi di alcuni. Tuttavia bisognerà attendere l'esito delle analisi sui due lotti del vaccino incriminati per stabilire l'effettiva esistenza di una relazione causa effetto tra vaccini e decessi. I primi risultati delle analisi entro una settimana.



Esclusa relazione con 80enne morto a Prato - Intanto emerge che non ci sarebbe nessuna correlazione fra la morte di un 80enne di Prato deceduto giovedì e la vicenda del lotto dei vaccini bloccati dall'Aifa. Le verifiche avrebbero infatti già escluso la relazione tra decesso e vaccinazione. La Procura della città toscana ha comunque aperto un'inchiesta, e starebbe valutando di autorizzare la riesumazione della salma per esami più approfonditi.



"Il blocco è precauzionale, i vaccini sono sicuri" - "Il divieto di utilizzo dei due lotti di vaccino antinfluenzale è stato disposto a scopo precauzionale, ma i vaccini sono sicuri e solo l'anno scorso le persone morte in Italia per complicanze legate all'influenza sono state più di 8mila". Così Giacomo Milillo, segretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale) in una nota inviata a 35mila medici di famiglia.