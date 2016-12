Blitz antimafia in Sicilia, i carabinieri del Ros fermano 28 persone

I carabinieri del Ros e i militari dei comandi provinciali di Catania, Ragusa, Siracusa ed Enna hanno fermato 28 persone nell'ambito di un'operazione antimafia. I coinvolti sono "gravemente indiziati" di associazione mafiosa, omicidio, estorsione e reati in materia di armi. Secondo gli investigatori, "in una fase delicata di transizione degli equilibri di potere nel territorio", il provvedimento si è reso "necessario per scongiurare fatti di sangue".