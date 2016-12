21:43 - "Non ci saranno tempi lunghi per chiarire le prime cose". Così il procuratore di Ragusa Carmelo Petralia ha risposto ad alcuni cronisti che gli chiedevano se la presenza delle forze di polizia all'interno dell'abitazione di Loris Stival a Santa Croce Camerina possa significare un'accelerazione delle indagini per individuare l'assassino del bimbo.