16:52 - Un bambino di 8 anni è scomparso a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. A denunciare il fatto ai carabinieri è stata la madre che aveva accompagnato il piccolo davanti alla scuola ma che, all'orario di uscita, non lo ha ritrovato. Secondo gli insegnanti e i compagni il bimbo non sarebbe infatti mai entrato in classe. I militari hanno avviato le operazioni di ricerca anche con l'utilizzo di gruppi cinofili.