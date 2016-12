Bimbo muore in ospedale a Palermo, sarà eseguita un'autopsia

Un bimbo di 11 anni è morto all'ospedale dei Bambini di Palermo. Era arrivato in nottata da una cittadina vicina in gravi condizioni e nonostante le cure dei medici è deceduto. "Il piccolo era molto debilitato e aveva febbre molto alta, una seria gastroenterite e diarrea - ha spiegato il direttore sanitario dell'ospedale -. Chiederemo alla famiglia di fare eseguire l'autopsia per chiarire le cause della morte che al momento non sono chiare".