Bimbo muore al Policlinico di Messina, si sospetta caso di meningite

Un bambino di 4 anni originario di Mascali (Ct) è morto per sospetta meningite al reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina. Era stato portato in ospedale già in gravi condizioni ed è morto poco dopo. I sintomi del piccolo hanno fatto ipotizzare che possa trattarsi di un ceppo di questa malattia. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia.