30 novembre 2014 22:15 Bimbo morto, sequestrata auto cacciatore Il decesso molte ore prima del ritrovamento Sequestrata lʼauto del cacciatore che ha trovato il corpo. La polizia lancia un appello: "Chi sa qualcosa parli". Si indaga per omicidio volontario

E' mistero fitto sulla morte di Andrea Loris Stival, il bambino del Ragusano trovato morto in un fossato a Scoglitti, non lontano da Santa Croce Camerina, dove il piccolo viveva. Dalle forze dell'ordine arriva un appello "a tutti i cittadini" perché "forniscano dettagli utili per la prosecuzione delle indagini". Si apprende che la morte risale a diverse ore prima del ritrovamento, mentre si attendono ancora i dati dell'autopsia sul cadavere.

Morto molte ore prima del ritrovamento - Risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento la morte del piccolo. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, a quanto si è appreso, il corpo presentava un rigor mortis avanzato. Ciò fa presupporre che il decesso possa essere avvenuto in tarda mattinata. Secondo indiscrezioni, il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 3 metri in un canalone in cemento.



Sequestrata l'auto del cacciatore - La Squadra Mobile ha sequestrato l'auto di Orazio Fidone, il cacciatore che sabato ha trovato il corpo di Loris Stival, il bambino di 8 anni trovato morto a Santa Croce di Camerina. Fonti investigative sottolineano che "tutta l'area del ritrovamento è sotto sequestro e accertamenti sono in corso anche sull'auto di Fidone perché era nella zona". "Sono in Questura per collaborare alle indagini, e ho messo la mia auto a disposizione degli investigatori - ha detto il cacciatore -. La mia intenzione è di chiarire tutto nel più breve tempo possibile". E ancora: "L'ho cercato in quel posto perché pensavo che era una zona dove nessuno sarebbe andato. La mia disponibilità a collaborare è massima".



La figlia di Fidone ha replicato così ai cronisti: "Lasciateci in pace, non rilasciamo dichiarazioni, ho due figli e mio padre non è in casa, è andato in Questura solo per completare una sua dichiarazione".



Si indaga per omicidio volontario - La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Il fascicolo, hanno sottolineato dai magistrati, è stato stato aperto "a titolo precauzionale" in attesa degli esiti definitivi dell'autopsia.

Il giallo dello zaino - Gli investigatori che indagano sulla morte del bimbo lanciano un appello ai cittadini di Santa Croce Camerina: aiutateci a trovare il suo zainetto, è un "ovetto" di colore blu con le cinghie gialle. Chiunque lo dovesse rinvenire dovrebbe chiamare subito polizia o carabinieri senza toccarlo. Il piccolo lo aveva al momento di entrare a scuola, dove sabato mattina non è mai arrivato.



Una testimone: "Ho visto il piccolo Loris" - Dopo le 9 del mattino passeggiava in paese ed era senza zaino: così ha raccontato agli investigatori la nuora di un'amica del nonno, che avrebbe visto il piccolo. Intanto gli agenti hanno visionato le riprese del sistema di sorveglianza di un panificio ed hanno verificato che la mamma, dopo averlo lasciato, ha poi accompagnato all'asilo quello di 4 anni.



I genitori sul luogo del ritrovamento - I genitori di Loris hanno compiuto un veloce sopralluogo in Contrada Mulino Vecchio di Santa Croce Camerina, dove è stato trovato il corpo del piccolo. Accompagnati dalla polizia hanno attraversato la campagna per osservare da vicino il canalone. Dopo una decina di minuti sono andati via: lei era in lacrime, sorretta dal marito. Non hanno voluto parlare con i cronisti.



Chi indaga è convinto che Andrea, di soli otto anni, sia morto nel canale per la raccolta dell'acqua piovana dove è stato trovato. "Al momento, non può essere escluso alcun tipo di ipotesi", affermano carabinieri e polizia di Stato, confermando che , per chiarire la causa del decesso, è stata eseguita "l'autopsia sul corpo del bambino, così come richiesto dalla Procura di Ragusa".



Un amico della vittima: temiamo l'orco - "Un incidente? Non ci crediamo proprio, qualcuno deve essere stato: lui non si allontanava mai da solo era un ragazzo tranquillo". Cosi' Christian, 18 anni, vicino di casa, ricorda il bambino di otto anni trovato morto ieri nel Ragusano. E lascia trapelare un'ipotesi: "ci potrebbe essere un orco, anche se qui una cosa del genere non e' mai accaduta". Il ragazzo conosceva il bambino dalla nascita perché vive da circa dieci anni nello stesso palazzo.

Crocetta: "Per ora inutile qualsiasi tipo di ipotesi" - "In questo momento è inutile qualsiasi tipo di congettura, lasciamo lavorare gli inquirenti. Conosco Santa Croce perché sono stato sindaco di Gela. E' una cittadina tranquilla. Sono qui per manifestare la mia vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità santacrocese, e dare conforto agli amministratori locali che affrontano una situazione difficile, senza precedenti". Il governatore della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, ha rilasciato la dichiarazione al quotidiano online "Santa Croce Web"uscendo dalla caserma dei carabinieri di Santa Croce Camerina. Poi il presidente si è recato nella casa dei familiari del piccolo Andrea Loris, scomparso sabato all'età di 8 anni.