10:41 - Viene sentito come testimone il papà del bambino di otto anni trovato morto ieri nel Ragusano: L'uomo, che lavora come autotrasportatore, ieri era vicino Roma e risulta estraneo ai fatti: è stato condotto in Questura dalla Squadra mobile. La polizia spiega che sono interrogatori di routine. La mamma non può essere ancora sentita perché sta molto male ed è sotto shock.