Beve acqua minerale,bimba ha malore

Una bimba di due anni si trova ricoverata in ospedale dopo aver bevuto dell'acqua minerale da una confezione acquistata dai genitori in un supermercato a Palermo. Non appena la piccola ha ingerito l'acqua ha cominciato a vomitare. La bottiglietta è stata sequestrata dagli agenti di polizia. Sul contenuto saranno eseguite le analisi. Non sembra che ci fossero fori nella plastica.