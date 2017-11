Barca travolta dalle onde del vaporetto alle Eolie, turista ferita

Una barca al largo di Stromboli, nelle Eolie, è stata colpita dalle onde di un vaporetto carico di vacanzieri: la donna che stava a bordo del piccolo natante è rimasta ferita. La turista è stata letteralmente scaraventata in aria e, dopo la ricaduta, per l'impatto ha riportato un forte colpo alla schiena. Sono stati allertati i medici che, viste le sue condizioni, hanno subito richiesto l'elicottero per trasferirla in ospedale a Messina.