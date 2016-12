Bagheria, mancano i soldi per il pullmino: 400 bambini raggiungono come possono la scuola distante 4 km

Per i bambini di Aspra, borgata marinara del comune di Bagheria (Palermo), ogni giorno raggiungere la scuola è diventato un vero e proprio incubo: sono costretti a percorrere più di quattro chilometri per seguire le lezioni. In seguito alla chiusura di due istituti scolastici del paese, i 400 alunni sono stati infatti trasferiti in tre strutture diverse e lontane, ma il comune non ha i soldi per garantire loro il trasporto: dunque, per le famiglie più disagiate, l'unico modo è andare a piedi.