Bagheria, anziana donna trovata morta in una pozza di sangue

Una donna di 72 anni è stata trovata morta in casa, in una pozza di sangue, dai carabinieri. Il corpo era sul pavimento in un appartamento di Bagheria (Palermo). Gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo aver ricevuto la telefonata di una donna, probabilmente una vicina di casa della vittima. I carabinieri hanno condotto in caserma un uomo.