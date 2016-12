Assunzioni Sicilia e-Servizi, archiviazione per Crocetta e Ingroia

Il gip di Palermo Fernando Sestito ha archiviato per "infondatezza della notizia di reato" il procedimento sul caso delle assunzioni nella società regionale Sicilia e-Servizi. Coinvolti erano il governatore della Sicilia Rosario Crocetta, l'ex pm Antonio Ingroia, ex assessori regionali e ex ragioniere generale della Regione. Il giudice ha di fatto accolto la richiesta di archiviazione che era stata formulata dalla Procura.