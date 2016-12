foto Ansa

06:07

- La polizia di Gela, in provincia di Caltanissetta, ha eseguito 14 ordinanze restrittive nei confronti dei componenti di una banda di trafficanti di droga. Quattro di questi sono finiti in carcere, cinque agli arresti domiciliari e cinque sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il gruppo aveva trasformato un quartiere della città in centro di confezionamento di hashish e cocaina e piazza di spaccio degli stupefacenti.