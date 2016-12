Siracusa, incidente stradale per il governatore Rosario Crocetta

foto Ap/Lapresse Correlati Bomba d'acqua sul Catanese: disperso 23:04 - Il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Siracusa-Catania mentre si recava al congresso provinciale de Il Megafono nel capoluogo etneo. Il governatore è rimasto illeso, mentre sono feriti due agenti di Polizia della sua scorta, uno dei quali pare in maniera grave. L'incidente sarebbe avvenuto nella zona di Cassibile, nel Siracusano. - Il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Siracusa-Catania mentre si recava al congresso provinciale de Il Megafono nel capoluogo etneo. Il governatore è rimasto illeso, mentre sono feriti due agenti di Polizia della sua scorta, uno dei quali pare in maniera grave. L'incidente sarebbe avvenuto nella zona di Cassibile, nel Siracusano.

Crocetta si trova nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa per stare vicino ai due agenti di polizia e a un addetto della segreteria rimasti feriti in un incidente stradale sulla Noto-Siracusa. Nel nosocomio si è recato anche il direttore sanitario della Asp aretusea, Anselmo Madeddu.



Il più grave fra i tre feriti della scorta del governatore Crocetta ricoverati nell'ospedale Umberto I di Siracusa è Vincenzo Zerbo, 50 anni. Sottoposto a tac, i sanitari gli hanno riscontrato traumi cranico e toracico. Quando saranno stati completati gli accertamenti verrà ricoverato nella divisione di Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi.



Meno allarmante, anche se pure in questo caso la prognosi è riservata, le condizioni dell'altro agente di scorta, Antonio Grigoli di 41 anni: ha subito una frattura esposta alla caviglia destra e sarà ricoverato in ortopedia. La prognosi potrebbe essere sciolta una volta completati gli accertamenti.



L'addetto al seguito del Governatore, Giuseppe Comandatore, 52 anni, ha invece riportato una serie di forti contusioni. Le sue condizioni non destano particolare apprensione. In ospedale, dove il presidente della Regione si è voluto fermare per stare accanto ai suoi uomini, è giunto anche il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo.