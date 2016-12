Bomba d'acqua sul Catanese: disperso

foto Dal Web Correlati Siracusa, incidente stradale per il governatore Rosario Crocetta 09:24 - Due vetture e uno scooter sono stati travolti dall'esondazione del torrente Anzalone di Capo Mulini, frazione marinara di Acireale, per l'abbondante pioggia caduta nel Catanese. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Catania, agenti del commissariato di Polizia di Acireale e i Vigili del fuoco. Gli occupanti delle macchine sono stati tratti in salvo. Disperso il motociclista. - Due vetture e uno scooter sono stati travolti dall'esondazione del torrente Anzalone di Capo Mulini, frazione marinara di Acireale, per l'abbondante pioggia caduta nel Catanese. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Catania, agenti del commissariato di Polizia di Acireale e i Vigili del fuoco. Gli occupanti delle macchine sono stati tratti in salvo. Disperso il motociclista.

Lo scooter è stato trovato durante le ricerche dei soccorritori. A lanciare l'allarme sono state due coppie di giovani che erano vicino al torrente, che solitamente è in "secca", e che erano dentro le due auto travolte dall'acqua arrivata all'improvviso per la bomba d'acqua che si è abbattuta nel Catanese. Due di loro sono stati estratti da una delle vettura da soccorritori.



I quattro hanno subito riferito agli investigatori di avere "visto un ragazzo su uno scooter trascinato dall'acqua" verso la vicina foce. Sono scattate subito le ricerche, anche con sommozzatori dei pompieri, che sono ancora in corso.



Il disperso è un 53enne dipendente del Tribunale di Catania. Il procuratore capo Giovanni Salvi ha aperto un'inchiesta conoscitiva. Sul posto dell'incidente si sono recati anche il sindaco di Acireale, Nino Garozzo, e l'assessore alla Protezione civile Nino Sorace.