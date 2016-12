foto LaPresse

06:26

- I carabinieri di Catania hasnno arrestato nove persone. Erano tutte coinvolte in una faida esplosa per la leadership di una cosca dopo l'arresto del capomafia Michele D'avola. Sono state fermate nove persone: per loro i reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi.