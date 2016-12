foto Ansa

09:16

- Quasi mille profughi, su cinque diversi barconi, sono stato soccorsi nella notte nel Canale di Sicilia. La guardia costiera e la marina militare sono intervenute coadiuvate da alcune navi mercantili in transito che hanno fornito assistenza. Tra gli immigrati c'era anche un uomo in condizioni di salute precarie, che è stato subito trasferito su una motovedetta per essere trasportato in ospedale.