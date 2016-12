foto Ansa

- Un giovane di 26 anni, Giovanni Bottino, nel corso di una lite in famiglia ha ferito a coltellate il padre di 52 anni, la madre di 42 anni, il fratello di 25 e la sorella di 16. L'aggressione è avvenuta a Belmonte Mezzagno, Palermo. I genitori sono ricoverati in prognosi riservata, il fratello è in gravissime condizioni mentre la sorella è stata medicata e dimessa. Il giovane, che soffre di problemi psichiatrici, è stato arrestato.