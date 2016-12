foto Getty

10:12

- E' morta all'ospedale Fogliani di Milazzo, in provincia di Messina, Concetta Giunta, assalita domenica dal cane della sua famiglia, un Dogo argentino. La donna, 88enne, rimasta in casa da sola è scesa in giardino ed è stata assalita dall'animale, che l'ha morsa in faccia diverse volte. Trasportata in ospedale le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche.