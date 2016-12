In fumo nave con 30 tonnellate di hashish

12:43 - Trasportavano 30 tonnellate di hashish nelle stive della nave, in navigazione nel Canale di Sicilia. Quando hanno avvistato le imbarcazioni della Guardia di finanza che stavano per intercettarli, hanno dato fuoco al carico e si sono gettati in mare per fuggire. I nove membri dell'equipaggio della motonave "Gold Star", battente bandiera della Tanzania, sono stati tratti in salvo e quindi posti in stato di fermo.