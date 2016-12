foto Ansa

- Una fabbrica di fuochi d'artificio di proprietà dei fratelli Moltisanti è esplosa in contrada San Giuseppe a Ispica, nel Ragusano. Un forte boato, che ha fatto precipitare fuori dalle proprie abitazioni per la paura diversi residenti del paese, ha accompagnato la deflagrazione, provocando anche la rottura di vetri di alcune case vicine. Sul posto i vigili del fuoco di Modica e Ragusa. Non dovrebbero esserci feriti, ma soltanto danni alle strutture.