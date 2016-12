Dell'Utri, depositate motivazioni della sentenza

foto Tgcom24 Correlati Mafia, Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni

L'incontro avvenuto nel maggio del 1974, a cui erano presenti Gaetano Cinà, Marcello Dell'Utri, Stefano Bontade, ha "siglato il patto di protezione" tra Cosa nostra e Berlusconi, presente anche lui al colloquio. Lo afferma la Corte d'Appello di Palermo nelle motivazioni della sentenza di condanna in concorso esterno in associazione mafiosa a Dell'Utri. "L'incontro - è scritto - ha costituito l'inizio del rapporto tra mafia e l'imprenditore milanese".

"In virtù di tale patto - proseguono i giudici - i contraenti (Cosa nostra da una parte e Silvio Berlusconi dall'altra) e il mediatore contrattuale (Marcello Dell'Utri), hanno conseguito un risultato concreto e tangibile costituito dalla garanzia della protezione personale all'imprenditore tramite l'esborso di somme di denaro che quest'ultimo ha versato a Cosa nostra tramite Dell'Utri, che mediando i termini dell'accordo, ha consentito che l'associazione mafiosa rafforzasse e consolidasse il proprio potere".



L'incontro dunque "segna l'inizio del patto che legherà Berlusconi, Dell'Utri e Cosa nostra fino al 1992 - aggiungono i giudici nelle 477 pagine della sentenza -. E' da questo incontro che l'imprenditore milanese, abbandonando qualsiasi proposito (da cui non è parso ma sfiorato) di farsi proteggere da rimedi istituzionali, è rientrato sotto l'ombrello di protezione mafiosa assumendo Vittorio Mangano ad Arcore e non sottraendosi ma all'obbligo di versare ingenti somme di denaro alla mafia, quale corrispettivo della protezione".