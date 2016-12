12:42 - Da un mese è ricoverato al reparto di pediatria dell’ospedale di Palermo, dove i medici stanno curando le ferite che i suoi genitori hanno inferto sul suo corpicino. Ma adesso Giorgio ha bisogno di una famiglia: nonostante sia stato inserito nella lista dei bambini che possono essere dati in affido, nessuno ha ancora chiamato per lui. Solo tre persone hanno chiesto informazioni, ma per ora nulla di fatto.

Fa tenerezza pensare a questo bimbo di quattro mesi, valvola di sfogo per due genitori depressi e ora solo al mondo: gli hanno procurato danni alla vista e all’udito, ha diverse fratture a braccia e gambe, è stato colpito alla testa. Ora aspetta solo qualcuno che finalmente lo ami.