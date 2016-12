Siracusa, soccorso barcone di immigrati

foto Ansa Correlati Catania, sbarco di immigrati clandestini finisce in tragedia 17:18 - Un barcone con a bordo un centinaio di immigrati è stato intercettato a circa 35 miglia a sud est della costa di Siracusa e soccorso dalle motovedette italiane. Sull'imbarcazione, che trasporta anche numerosi minorenni, è stato trovato il cadavere di una donna. - Un barcone con a bordo unè stato intercettato a circa 35 miglia a sud est della costa die soccorso dalle motovedette italiane. Sull'imbarcazione, che trasporta anche numerosi minorenni, è stato trovato il

Il barcone è stato raggiunto dalla Guardia costiera e i migranti hanno detto ai militari che a bordo vi era una persona deceduta durante la traversata. Il corpo sarebbe stato trovato coperto dai soccorritori. Il natante su cui si trovavano i migranti, sedicenti siriani ed egiziani, è stato abbandonato in alto mare e le persone sono state trasferite sulle motovedette.



La vittima era in viaggio con la famiglia - La donna morta durante la traversata sarebbe una palestinese di 52 anni residente in Siria. Sul natante si trovavano il marito, affetto da un deficit ad una gamba, e i due figli della coppia, di 23 e 29 anni. La morte, secondo quanto riferito dai familiari della vittima, risalirebbe a circa due giorni fa, ma secondo altre testimonianze la donna sarebbe morta la scorsa notte.