foto Ansa

14:46

- Sono sempre di più le persone in fuga dalla Siria ed aumentano i profughi che, lungo le rotte del Mediterraneo, sbarcano in Italia. Secondo i dati forniti dal Viminale, in questi primi otto mesi del 2013 sono stati 2.872 i siriani arrivati nel nostro Paese. Proprio questa mattina tra i migranti a bordo di un barcone soccorso al largo di Siracusa c'erano 164 persone provenienti dalla Siria, tra i quali una cinquantina di bambini.