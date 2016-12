foto Ansa

01:03

- Un 25enne, Concetto Ventimiglia, è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nel rione Monte Po, a Catania. L'uomo è stato colpito al collo da alcuni colpi di arma da fuoco ed è ricoverato nell'ospedale Garibaldi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane, in passato denunciato per rapine, sarebbe stato colpito mentre era da solo in una piazza. Sull'episodio indagano i carabinieri.