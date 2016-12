Catania, anziana muore dopo uno scippo

foto Ansa 12:26 - Angela Borromeo, una donna di 78 anni aggredita il 9 agosto per uno scippo a Catania, è morta nel reparto Rianimazione dell'Ospedale "Cannizzaro", dopo essere rimasta in coma per due settimane. Durante l'aggressione per rubarle la catenina d'oro che aveva al collo, la donna era caduta per terra battendo violentemente la testa. , una donna di 78 anni aggredita il 9 agosto per uno, è morta nel reparto Rianimazione dell'Ospedale "Cannizzaro", dopo essere rimasta. Durante l'aggressione per rubarle lache aveva al collo, la donna era caduta per terra battendo violentemente la testa.

L'anziana fu scippata vicino casa da un malvivente che poi si allontanò in sella ad uno scooter che aveva parcheggiato nei pressi di Via Bramante, una traversa di Viale Vittorio Veneto. La vittima era in compagnia della figlia e fu afferrata alle spalle dl bandito che le strappò la collanina, un ricordo del marito deceduto.



Angela Borromeo fu portata nell'ospedale Cannizzaro con una ferita alla nuca. Vennne sottoposta ad una Tac, che diede esito negativo e fu rimandata a casa. Accusò un malore e fu nuovamente trasportata nell'ospedale, dove fu sottoposta ad un intervento chirurgico. Ma entrò in coma e dopo due settimane è deceduta. E' stata disposta l'autopsia.