- Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Palermo, provocando danni e disagi in molte zone della città. Autobus dell'Amat rimasti impantanati, numerosi tamponamenti e auto rimaste bloccate nelle strade trasformate in grossi fiumi. Sono decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per soccorrere automobilisti e motociclisti. Molti i tombini esplosi a causa della pioggia molto intensa che è caduta per ore.