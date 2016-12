foto Ap/Lapresse

23:00

- Un uomo, da pochi mesi in pensione, è stato folgorato da un fulmine durante un temporale nel suo podere di San Giacomo, frazione di Ragusa. Francesco Cappello, 53 anni, si trovava in compagnia del fratello Salvatore, sbalzato ad un paio di metri dal punto in cui il fratello è stato centrato in pieno dal fulmine. Ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato vano. Sul posto per i rilievi si sono recati i carabinieri di Ragusa.