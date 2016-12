Avola, denunciò il marito a pochi giorni dal delitto: "Temo per l'incolumità dei miei figli"

13:03 - “Temo per l’incolumità mia e dei miei figli per il carattere violento di Antonio Mensa, che è imprevedibile”. Quindici giorni dopo queste parole, tratte dalla denuncia depositata ai carabinieri, Antonella Russo veniva massacrata a colpi di arma da fuoco in casa della madre, dove si era rifugiata con i figli. Il più piccolo, quattro anni appena, ha visto morire davanti ai propri occhi entrambi i genitori.

La donna racconta gli inseguimenti in auto, le minacce e gli atteggiamenti intimidatori del marito, giunto a nascondere un registratore in casa per spiare le mosse della famiglia. “Io e i miei figli, per paura, siamo andati a dormire fuori”. Un matrimonio burrascoso quello descritto da Antonella, che già dieci anni fa aveva denunciato il marito perché le aveva puntato addosso una pistola: “Ma anche dopo l’arresto, la sua condotta non è mutata”. Fino al tragico epilogo.