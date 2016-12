Messina, la terra trema: solo tanta paura

foto Ingv 15:09 - Diverse scosse di terremoto sono state registrate in Sicilia nella notte e avvertite distintamente anche alle Eolie. Molte persone sono scese in strada a Messina e nei paesi circostanti, ma non ci sono stati danni. Secondo i rilievi dell'Ingv, le due scosse più forti hanno avuto magnitudo 4.1 e 4.2. L'epicentro in prossimità dei comuni di Brolo, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Patti, Piraino, Raccuja, Sant'Angelo di Brolo e Sinagra. - Diverse scosse di terremoto sono state registrate in Sicilia nella notte e avvertite distintamente anche alle Eolie. Molte persone sono scese in strada a Messina e nei paesi circostanti, ma non ci sono stati danni. Secondo i rilievi dell'Ingv, le due scosse più forti hanno avuto magnitudo 4.1 e 4.2. L'epicentro in prossimità dei comuni di Brolo, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Patti, Piraino, Raccuja, Sant'Angelo di Brolo e Sinagra.

Le scosse che hanno provocato maggiore preoccupazione nella popolazione sono state le due avvertite verso l'una di notte, di magnitudo 4.1 e 4.2, nella zona del Messinese. La Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina ha però confermato che nessun danno particolare è stato segnalato.



La popolazione ha però avvertito chiaramente le due scosse e le chiamate arrivate alla Sala operativa da parte di cittadini, preoccupati dall'intensità dei due eventi sismici, sono stati moltissimi. L'unico intervento dei vigili del fuoco è stato eseguito a Sant'Agata di Militello, dove una persona disabile è stata aiutata a scendere al piano più basso della sua abitazione.



Le repliche di minore intensità, registrate tra la 1.10 e le 2.15, sono state almeno quindici.



Scosse anche in Campania e in Ciociaria - La terra ha però tremato anche in altre zone del sud Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata poco prima delle 6 del mattino al confine tra Campania e Basilicata, tra le province di Salerno e Potenza. Anche in questo caso non si sono registrati danni a cose o persone. Il sisma ha avuto ipocentro a 10,6 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni salernitani di Caggiano, Ricigliano, Romagnano al Monte e Salvitelle, e di quelli potentini di Balvano, Baragiano, Picerno, Sant'Angelo le Fratte, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza.



E ancora, un terremoto di magnitudo 2 si è verificato nella notte, alle 4.48, tra la Ciociaria e l'Abruzzo, sena provocare danni a cose o persone. Il sisma, localizzato dall'Ingv nel distretto sismico Monti della Meta-Le Mainarde, è stato registrato a una profondità di 16,1 chilometri. L'epicentro nei comuni di San Donato Valcomino e Settefrati in Ciociaria, Barra, Civitella Alfedena, Opi e Villetta Barrea in provincia dell'Aquila.