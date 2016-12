foto Ansa

20:41

- "La tragedia avvenuta sulle coste di Catania ripropone con forza la necessità di fermare i mercanti di morte". Lo afferma in una nota il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, chiedendo all'Ue una "collaborazione più attiva". "Le nostre coste - ricorda Alfano - non sono solo confini nazionali, ma frontiera europea e ciò è confermato sempre più dal fatto che l'Italia è considerata un Paese di transito per i migranti".