- Sarebbe durato oltre una settimana il viaggio dei 98 immigrati, sei dei quali morti, sbarcati all'alba a Catania. Un bambino disidratato è stato ricoverato per precauzione in ospedale. I naufraghi hanno detto di provenire prevalentemente dall'Egitto e dalla Siria. Tra loro ci sono anche 17 minorenni. Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta: si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio colposo plurimo.