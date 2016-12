foto Twitter

22:41

- Otto attivisti "No Muos" sono saliti su quattro delle 46 antenne del sistema di radiocomunicazioni della base americana di contrada Ulmo, a Niscemi. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine che stanno tentando di convincere i manifestanti a porre fine alla protesta. Uno dei no muos sulle antenne è Turi Vaccaro il pacifista tornato in libertà su ordine del gip dopo l'arresto dello scorso 10 luglio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.