foto Ansa

19:27

- A Portopalo di Capo Passero, Siracusa, è approdato un barcone con a bordo 176 immigrati (62 uomini, 41 donne e 73 bambini) siriani ed egiziani. Dopo l'allarme di un diportista, il natante in legno in avaria è stato agganciato da 4 motovedette della capitaneria e i clandestini sono stati trasbordati. Sei donne sono state ricoverate in ospedale assieme ad un neonato. Il viaggio sarebbe durato 12-14 giorni e sarebbe costato 2-4 mila dollari a testa.