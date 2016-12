foto Ansa

11:27

- Le periferie a Palermo sono ancora invase dai rifiuti. Decine di incendi nel quartiere Zen in via Patti, in via Sagittario, in via Sirio, in via dell'Allodola. Incendi ancora in piazza Ignazio Calona dove tredici cassonetti sono stati dati alle fiamme. Roghi anche nel quartiere Borgo Nuovo in via Castellana e in viale Piazza Armerina. Ancora roghi in piazza Benvenuto Cellini, in via Vincenzo Barone e in via Butera.