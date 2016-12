foto Ansa

08:04

- Due persone sono morte, ed altre quattro sono rimaste ferite, in un incidente avvenuto sulla strada statale 626 Ravanusa-Licata nell'Agrigentino. Una Fiat Stilo e una Ford Focus si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri.